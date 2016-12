bbPress 2.2.4 in Italiano è disponibile per il download. Come ormai tutti sapete, bbPress il famoso software per la realizzazione di forum semplice da utilizzare è diventato un plugin per WordPress, finalmente abbiamo l’ultima versione stabile di questo immancabile plugin completamente in Italiano.

Nella pagina download sono disponibili due file, il primo con il pacchetto completo da caricare nella cartella plugins del nostro WP, l’altro contenente solo i due file .po e .mo da caricare nella cartella languages di bbPress oppure, molto consigliato, nella cartella wp-content/languages/bbpress, in questo modo bbPress prenderà in automatico la lingua Italiana e all’aggiornamento del plugin non perderemo totalmente la traduzione.

Per qualsiasi richiesta, dubbio o altro, fate come sempre riferimento al forum di supporto.