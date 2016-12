BuddyPress 1.7 in Italiano è ora disponibile!

BuddyPress 1.7 nome in codice “Totonno”, in omaggio alla pizzeria Napoletana a Brooklyn,è ora disponibile per il download in Italiano.

Cosa c’è di nuovo in BP 1.7?

BuddyPress 1.7 è una release principale con una decine di nuove caratteristiche e centinaia di bug risolti. Di seguito una breve carrellata delle funzioni principali implementate e di sicuro interesse.

Compatibilità dei temi

BuddyPress come tutti sappiamo aggiunge diverse funzioni sociali ai nostri siti, i profili, gruppi e molto altro. Fino ad ora avere un sito con BP che rispecchiasse l’aspetto grafico del sito c’era da lavorarci non poco o andare alla ricerca di temi compatibili con BuddyPress. Con la versione 1.7, questo sarà un ricordo, infatti è stata implementata la funzione “compatibilità dei temi”, che permette a BuddyPress di mostrare il proprio contenuto in qualsiasi tema WordPress senza necessità di modificare nulla. Di seguito alcuni screenshot di BP su temi molto comuni:

Se non si è soddisfatti di come BP viene visualizzato sul vostro tema, non è un problema, viene comunque fornito un sistema completo di realizzazione dei temi modulare. Per avere maggiori informazioni su come sviluppare e modificare un tema è possibile fare riferimento al codex (in inglese).

Amministrazione dei gruppi

Se hai un sito con BuddyPress, sicuramente utilizzi i gruppi per offrire ai propri utenti un luogo dove mettersi in contatto e discutere, ma non c’era, almeno fino ad ora una parte del sito per gestire i gruppi. Bene, con la versione 1.7 è stato introdotto la possibilità per gli amministratore di gestire i gruppi in modo da poter cancellarli in massa, modificare le impostazioni e gestire i membri del gruppo tutto dalla bacheca di WordPress.

Installazione facile e veloce

BuddyPress permette di aggiungere le funzioni di un social network al proprio sito, BuddyPress 1.7 rende questo processo ancora più facile rispetto al passato. Come? E’ stato eliminato il processo guidato all’installazione, rendendo il processo totalmente automatizzato, basta cliccare Attiva, e tutto il resto va da solo. Su una nuova installazione, solo i componenti delle Attività e i Profili vengono attivati in automatico permettendoti di creare la tua community una passo alla volta.

Come per WordPress e bbPress sono state aggiunte le schermate iniziali con le informazioni sul progetto e la pagina dei Crediti.

Come per le precedenti versioni, prima di effettuare qualsiasi aggiornamento, effettuate sempre un backup completo di database e file in modo da avere la possibilità di tornare ad una situazione funzionante.

Per domande varie, richieste di aiuto, fate riferimento al nostro forum di supporto.