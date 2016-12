bbPress 2.3.1 in Italiano è disponibile per il download. Questa nuova versione va a risolvere 3 bug:

I moderatori vedere ancora le discussioni e risposte cestinate

Migliorata la scrittura del codice preformattato rispetto alle precedenti versioni

Corretta la cache dei gruppi cancellati per le query agli articoli personalizzati

In questa versione di bbPress è stato disattivato l’editor di testo avanzato di WordPress (TinyMCE). Continua ad essere disponibile, ma bisogna attivarlo inserendo la parte di codice seguente nel file functions.php del proprio tema o creando un plugin.

[php]function bbp_enable_visual_editor( $args = array() ) {

$args[‘tinymce’] = true;

return $args;

}

add_filter( ‘bbp_after_get_the_content_parse_args’, ‘bbp_enable_visual_editor’ );[/php]

Per quanto riguarda la traduzione, non ci sono stati cambiamenti nelle stringhe, quindi per chi avesse già aggiornato ed ha la traduzione nella posizione wp-content/languages/bbpress/ non ha notato nulla di diverso.

Prima di aggiornare, effettuate come sempre un backup completo di file e database. In caso di necessità, informazioni o altro fate riferimento al forum di supporto di bbPress.