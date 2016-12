BuddyPress 1.7.1 in Italiano è disponibile per il download. Questa versione va a risolvere una serie di bug segnalati con l’uscita della versione 1.7 di BP.

Per una lista completa dei fix apportati potete vedere il changelog sul codex inglese.

L’aggiornamento è consigliato a tutte le installazioni di BuddyPress 1.5+, come al solito prima di effettuare l’aggiornamento effettuate un backup completo di database e file.

Per richieste di supporto fate riferimento al nostro forum di supporto.