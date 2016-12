bbPress 2.3.2 in Italiano e’ disponibile per il download. Questa versione e’ stata rilasciata per risolvere una serie di bug conosciuti elencati di seguito:

sistemati 3 aspetti per la compatibilità dei temi esistenti.

migliorati 2 aspetti che riguardano l’inserimento di codice preformattato con la compatibilità dell’editor visuale.

sistemato un bug con le attività di BuddyPress che faceva visualizzare il contenuto dei forum privati su alcune installazioni.

sistemato un problema che non permetteva ad alcuni widget di salvare le impostazioni nel modo corretto.

aggiunto l’aiuto contestuale nella modifica dall’amministrazione di WordPress di forum, discussioni e risposte.

Per quanto riguarda le stringhe, non ci sono stati cambiamenti, quindi per chi ha inserito i file di localizzazione nella cartella wp-content/languages/bbpress può aggiornare il plugin dal backend senza problemi e senza perdere la traduzione.

Come al solito prima di effettuare l’aggiornamento, effettuare sempre un backup completo di file e database.

Per informazioni, aiuto o qualsiasi altra cosa, fate riferimento al forum di supporto.