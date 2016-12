BuddyPress 1.7.3 in Italiano

BuddyPress 1.7.3 è ora disponibile. Si tratta di una release di sicurezza e di manutenzione, e invitiamo tutti con installazioni con versioni di BP 1.5 e superiori ad effettuare l’aggiornamento.

La versione 1.7.3 include le seguenti correzioni:

– Una vulnerabilità di cross-site scripting in modo che i messaggi di successo/errore vengono memorizzati e quindi visualizzati

– Un bug che causava intestazioni Set-Cookie inviati in modo inappropriato, causando problemi per alcune configurazioni di caching

Tutti i dettagli possono essere trovati nelle note di rilascio 1.7.3 (in inglese).

Come sempre, prima di effettuare l’aggiornamento e’ consigliato effettuare un backup di dati e database in modo di poter tornare ad un’installazione funzionante in caso di problemi. Per qualsiasi richiesta fate riferimento al forum di supporto.