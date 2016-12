BuddyPress 1.8 in Italiano è disponibile per il download!

Cosa c’è di nuovo nella versione 1.8

BuddyPress 1.8 è una versione che include una serie di nuove funzionalità e molti bugfix rispetto alle versioni precedenti. Alcuni di questi elementi li trovate elencati di seguito, per un changelog completo sulla versione 1.8 lo trovate nel codex di BP (in inglese).

Migliore integrazione dei temi

Fin dalla versione 1.7 di BuddyPress la compatibilità con i temi e’ stata ampliata a praticamente tutti i temi di WordPress. Ma le traccie del tema di default di BuddyPress risultavano essere ovunque, in particolare nei pulsanti, font e gli elementi dei form. In BuddyPress 1.8, è stato effettuato un lavoro di revisione del foglio di stile per rendere tutto molto più minimale in modo da avere l’ereditarietà degli stili CSS del tema usato da WordPress.

Gerarchia template

Uno degli strumenti più potenti a disposizione degli sviluppatori di temi WordPress è la gerarchia dei template, che definisce un insieme di convenzioni sulla denominazione dei file per l’utilizzo in template specifici. BP 1.8 estende questo concetto per le diverse pagine di BuddyPress. Ad esempio, se si vuole che la directory dei gruppi abbia una colonna singola, mentre il resto delle pagine di BuddyPress deve avere una barra laterale a destra. Basta creare un modello di pagina a colonna singola nel tema nella cartella buddypress/groups/index-directory.php e BuddyPress utilizzerà questo file invece di page.php quando si carica la pagina dei gruppi. La documentazione su questa nuova funzione la potete trovare sul codex (in inglese).

Chicche per sviluppatori

BuddyPress 1.8 è stato pensato per rendere più facile e molto più divertente sviluppare per BuddyPress.

L’estensioni API per i gruppi hanno visto una completa riscrittura, corregge i bug di vecchia data, aggiunge nuove opzioni di configurazione e e semplifica notevolmente il processo per estendere BP_Group_Extension .

. Il loop per le attività ed i gruppi ora supportano il filtro per 'meta_query' , usando una sintassi similare a WP_Query.

, usando una sintassi similare a WP_Query. La directory dei membri dei gruppi ora utilizzano il nuovo BP_Group_Member_Query , che estende gli strumenti flessibili di BP_User_Query al componente dei gruppi.

, che estende gli strumenti flessibili di al componente dei gruppi. Una serie di Test automatici sono integrati nelle versioni trunk e stabile di BuddyPress, che includono strumenti flessibili per testare plugin che dipendono da BP.



Come al solito prima di effettuare l’aggiornamento e’ cosigliato effettuare un backup di database e file, per avere la possibilità di tornare ad un’installazione funzionante.

Per tutte le informazioni, richieste di aiuto o altro, fate riferimento al nostro forum di supporto.