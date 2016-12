BuddyPress 1.8.1 in Italiano

E’ disponibile per il download la versione 1.8.1 di BuddyPress. Questa nuova versione va a migliorare la compatibilità con WordPress 3.6, cosi’ come con alcuni feed RSS, i parametri per meta_query nel loop dei Gruppi e delle Attività e ancora le API per l’estensione dei gruppi. Una lista completa di tutto quello che e’ stato migliorato in BuddyPress 1.8.1 e’ possibile trovarlo nel changelog (in inglese).

Questo aggiornamento e’ altamente consigliato per tutti coloro che hanno un installazione di BuddyPress 1.5+.

Come al solito, prima di effettuare l’aggiornamento e’ altamente consigliabile effettuare un backup di dati e database.

Per qualsiasi tipo di richiesta, domande, e supporto, fate riferimento al nostro forum di supporto.